Pandemia fez disparar número de partos em casa no ano passado

No ano passado, 1101 bebés nasceram no domicílio, segundo o INE. Foram 1,3% do total de nados-vivos e perto do dobro do ano anterior, num aumento induzido pelas restrições adoptadas pelos hospitais em período pandémico.

No ano passado, Portugal registou 1101 partos no domicílio no universo de 83.784 bebés nascidos no ano. Continua a ser uma pequena proporção no total de partos, mas o aumento relativamente aos anos anteriores é expressivo quanto baste: no ano anterior, tinha havido apenas 634 partos em casa e, em 2018, foram 614. “O receio das induções e das cesarianas, bem como as restrições quanto à presença de acompanhantes, ajudam a explicar este aumento”, segundo adiantou ao PÚBLICO Sara do Vale, da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto.