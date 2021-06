Ida de imigrantes irregulares para prisão de Caxias decidida há quatro meses

Eduardo Cabrita, em início de Junho, disse que hipótese de pôr imigrantes em prisão de Caxias estava a ser estudada. Afinal, o SEF e a Direcção de Serviços Prisionais tinham assinado protocolo em Fevereiro ao qual o PÚBLICO teve acesso. Esta quarta-feira houve uma visita do director-nacional do SEF às instalações, que estão a sofrer obras de adaptação. Organizações do terreno criticam.