Covid-19: mais de 60% dos doentes internados estão em hospitais de Lisboa e Vale do Tejo

É em Lisboa e Vale do Tejo que se concentra a maioria dos novos casos de covid-19 e é também nos hospitais desta região que estão mais de 60% dos doentes actualmente internados infectados por SARS-CoV-2. De acordo com os dados enviados ao PÚBLICO pela Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, na segunda-feira havia 215 doentes com covid hospitalizados em unidades desta região. Segundo o boletim da Direcção-Geral da Saúde desta terça-feira, com informação referente até às 23h59 do dia 14 de Junho, havia um total de 346 doentes com covid internadas no país.