Autópsias vão passar a ser feitas aos fins-de-semana e feriados para acelerar cerimónias fúnebres

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) vai passar a realizar autópsias ao fim-de-semana e aos feriados, evitando assim que os familiares das pessoas que morrem entre sexta-feira à noite e domingo tenham que esperar pela segunda-feira para realizar a perícia médico-legal, atrasando as cerimónias fúnebres. Esta era uma vontade manifestada há anos pelos responsáveis do instituto e que agora vai ser “gradualmente” posta em prática, explica ao PÚBLICO o presidente do INMLCF, Francisco Corte Real, na sequência da publicação nesta quarta-feira da revisão do regime das perícias médico-legais.