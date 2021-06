Aguaceiros, granizo, trovoada e temperaturas a descer 10 graus. O que esperar nos próximos dias

As temperaturas máximas e mínimas vão descer nos próximos dias. “Vamos passar de 30 graus para cerca de 20. Em dois dias baixa cerca de 10 graus”, afirma meteorologista do IPMA. Situação de instabilidade deve-se a uma depressão em altitude no centro da Península Ibérica.

Aguaceiros, trovoadas, granizo e descida da temperatura — de 10ºC. É esta a previsão para os próximos dias em Portugal Continental, especialmente nas regiões do interior Norte e Centro, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Vamos continuar com condições para haver aguaceiros e trovoadas, mais prováveis nas regiões do interior norte e centro durante a tarde, e granizo. Nas regiões do litoral e região sul também há condições para períodos de chuva ou aguaceiros e muita nebulosidade, embora com abertas”, disse à Lusa a meteorologista Paula Leitão.

De acordo com a meteorologista do IPMA, esta situação de instabilidade vai manter-se durante alguns dias. “Hoje [quarta-feira] mais no interior norte e centro, amanhã [quinta-feira] pode chegar às serras do Algarve”, disse.

Segundo Paula Leitão, até quinta-feira está prevista uma descida da temperatura máxima de cerca de dez graus. “A temperatura vai descer bastante. Desce muito hoje [quarta-feira] e amanhã mais um pouco e depois mantém-se com valores que em Lisboa vão rondar os 20 graus e no Alentejo os 22 ou 23 graus. A temperatura mínima também desce, vamos ter noites mais frias, mas é na máxima que vai notar-se pois vamos passar de 30 graus para os cerca de 20 graus. Em dois dias baixa cerca de dez graus”, disse.

Paula Leitão explicou que esta situação de instabilidade deve-se a uma depressão em altitude no centro da Península Ibérica.

A previsão aponta para neblina ou nevoeiro matinal, em especial no litoral a sul do Cabo Mondego, e descida acentuada da temperatura máxima. Na região Sul prevê-se céu geralmente pouco nublado, apresentando-se muito nublado até meio da manhã, podendo a nebulosidade persistir para a tarde na faixa costeira e possibilidade de chuva fraca ou chuvisco, em especial no litoral até meio da manhã.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14ºC (na Guarda) e os 19ºC (em Castelo Branco) e as máximas entre os 21ºC (em Viana do Castelo) e os 29ºC (em Évora).

Quatro distritos do continente e Açores sob aviso amarelo devido à chuva

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda vão estar a partir das 9h e até às 21h desta quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e de granizo, acompanhados de trovoada e possibilidade de rajadas de vento.

O IPMA colocou também o grupo central (Graciosa, S. Jorge, Pico, Faial e Terceira) e o ocidental (Flores e Corvo) dos Açores sob aviso amarelo por causa da chuva, que pode ser forte. No grupo central, o aviso amarelo vai estar em vigor entre 21h desta quarta-feira e as 12h de quinta-feira e no grupo ocidental entre as 18h de quarta-feira e as 06h de quinta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sempre que existe risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.