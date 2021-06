Ursula von der Leyen já deu “luz verde” ao PRR e diz que primeiros fundos chegam em Julho

Foi com rasgados elogios aos portugueses e ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) apresentado por Portugal que Ursula von der Leyen oficializou a aprovação da estratégia portuguesa, numa visita a Lisboa durante a manhã desta quarta-feira. Ao lado do primeiro-ministro, a presidente da Comissão Europeia vincou o “papel crucial” de Portugal na estratégia de recuperação económica e social europeia, nomeadamente através da presidência portuguesa do Conselho Europeu, que terminará este mês. “Não esquecerei como é que os portugueses enfrentaram tudo”, comprometeu-se a presidente da Comissão Europeia.

Ursula von der Leyen adiantou que as primeiras verbas dos fundos europeus deverão chegar já no próximo mês, em Julho. A presidente da Comissão Europeia citou ainda alguns exemplos que constam no PRR, nomeadamente a modernização do Serviço Nacional de Saúde. “Este é o primeiro plano a ser aprovado pela Comissão Europeia. E não é por acaso”, afirmou.

De seguida, também António Costa reforçou o compromisso português. “Depois de termos sido os primeiros, queremos ser os melhores na materialização plena do plano robusto”, disse. "É a primeira vez que a União Europeia responde com um plano robusto do ponto de vista orçamental”, elogiou, depois de recordar “os cinco dias e quatro noites” que juntaram os 27 Estados-membros para a aprovação da “bazuca europeia”.

Questionado sobre os prazos de aplicação dos projectos, o primeiro-ministro destacou que o PRR não servirá apenas soluções a curto prazo. “Não podemos confundir os instrumentos de resposta à emergência à crise com estes programas que têm um poder transformador em relação ao futuro”, distinguiu. “Este plano não está desenhado para ser uma corrida de 100 metros. Está desenhado para ser uma corrida de longo curso”, insistiu, vincando que “não é essencial saber se os fundos começam a ser aplicados nesta ou na próxima semana”.

O encontro entre Ursula von der Leyen e António Costa aconteceu no Centro Ciência Viva, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, que será um dos projectos a financiar através do PRR. Presentes estiveram também o ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues, a ministra de Estado e da Presidência Mariana Vieira da Silva, o ministro do Planeamento Nelson Souza e o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Manuel Heitor.

De Lisboa, Ursula von der Leyen seguirá para Espanha e depois para a Grécia e Dinamarca, onde vai estar na quinta-feira, e Luxemburgo, na sexta.