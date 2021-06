Tribunal Constitucional manda IL mudar estatutos por causa de processos disciplinares

O Tribunal Constitucional (TC) decidiu que a Iniciativa Liberal (IL) tem que reformular os seus estatutos de forma a garantir que as regras sobre os inquéritos e procedimentos disciplinares ficam incluídas nas normas estatutárias, que só podem ser alteradas em congresso e por maioria superior a dois terços dos votantes, e não constem apenas do regulamento disciplinar que pode ser mudado com mais facilidade e que foge ao controlo do TC.