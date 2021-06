PS lança novo portal que permite pagamento de quotas e adesões online

A menos de um mês do seu 23.º Congresso, o PS aproveita para renovar o seu site que passa a ter novas funcionalidades: vai permitir a adesão online por parte dos novos militantes e simpatizantes e o pagamento das quotas por débito directo. O portal será lançado nesta quarta-feira e privilegiará, de acordo com o partido, a transparência, a simplificação de conteúdos e a interacção com as redes sociais.