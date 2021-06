CDU cria compromisso eleitoral para a área metropolitana de Lisboa

Candidatos comprometem-se com medidas comuns em matérias como os transportes, habitação, organização do território, equipamentos sociais, serviços públicos ou ambiente.

Almada, Barreiro, Lisboa, Loures, Moita, Seixal e Setúbal: sete câmaras com realidades distintas, unidas na mesma área metropolitana, e que acabam por ter problemas e soluções comuns. Por isso, a CDU elaborou um compromisso eleitoral dos candidatos da coligação PCP/PEV aos órgãos municipais da Área Metropolitana de Lisboa (AML) que foram subscritos pelos candidatos já anunciados àquelas câmaras da grande Lisboa e península de Setúbal.

Primeiro, o aviso: “Esta declaração não é um programa eleitoral para a AML, desde logo porque a actual entidade metropolitana não é, como devia ser, uma autarquia.” Depois, as medidas: do ambiente aos transportes, do território à cultura, da habitação à educação.

Os candidatos comprometem-se a defender um largo conjunto de medidas e políticas que beneficiam toda a AML e que devem ser encaradas e concebidas com uma estratégia local e, em simultâneo, metropolitana. São o caso da construção faseada do novo aeroporto de Lisboa em Alcochete, uma terceira travessia do Tejo com capacidade rodoferroviária, a requalificação e modernização dos portos de Lisboa, Setúbal e Barreiro, a criação do porto de pesca na Trafaria, a construção do Terminal Ferroviário de Mercadorias do Poceirão.

Outras medidas são a criação do Mercado Abastecedor da Região de Setúbal, preservar as reservas, parques e áreas protegidas da AML, entregar o serviço de transporte rodoviário a uma única empresa pública (a Transportes Metropolitanos de Lisboa), ter um passe social intermodal único na AML, modernizar todas as linhas de comboio, alargar a rede de Metro em Odivelas e Loures, e a Sul para o Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, Trafaria e Costa de Caparica.

Na área da saúde, os candidatos da CDU vão fazer bandeira com a construção de novos hospitais de Alcochete/Montijo, Seixal e Sintra, mais centros de saúde e redes públicas de cuidados continuados e paliativos, assim como redes de creches públicas e a efectiva universalidade da frequência aos três anos. Vão defender a elaboração da Carta Educativa Metropolitana, o desenvolvimento de redes de equipamentos culturais e o seu funcionamento em rede metropolitana e procurar obter a classificação, inclusive no âmbito da Unesco, do património material ou imaterial que o justifique.

Ao nível da habitação, além de exigirem que o Estado assuma as suas responsabilidades para ajudar a resolver o problema da carência de habitação, os candidatos a autarcas comprometem-se a promover políticas de reabilitação urbana e do parque habitacional municipal, a lançar programa de custos controlados para arrendamento, a elaborar a estratégia e a carta metropolitana de habitação, e a exigir que o Estado as considere no plano nacional de habitação.