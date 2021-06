Bloco vai clarificar lei sobre regime de exclusividade dos deputados

“Estupefacto” com a possibilidade de os deputados poderem acumular o subsídio de exclusividade (que lhes confere um aumento de 10% do salário) com funções não remuneradas de gerentes ou sócios-gerentes em empresas ou outras entidades, como o PÚBLICO noticiou na passada semana, o Bloco de Esquerda vai propor uma clarificação à lei do Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos.