António Costa: “O primeiro-ministro e o Presidente estão totalmente sintonizados”

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa andavam, desde o fim-de-semana, num diálogo animado através da comunicação social. Nesta quarta-feira, o primeiro-ministro deu um novo sinal de que quer encerrar o assunto ao garantir que está “em sintonia” com o Presidente da República, após o desencontro sobre um eventual novo confinamento.

Depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter afastado o conflito e apelado a todos que se focassem no essencial — “Hoje é dia de futebol, e aqui estamos todos unidos em torno do futebol e, portanto, eu não vou agora estar a falar de outros temas, porque é desconcentrar o fundamental” — o primeiro-ministro afirmou que, “como é habitual”, estão “totalmente sintonizados, naturalmente em torno da selecção portuguesa”.

“Ontem, o senhor Presidente pôde vibrar no estádio com a selecção de Portugal, eu pude vibrar através da televisão. No próximo sábado, trocaremos de posições. Eu irei sofrer em Munique no jogo com a Alemanha e espero que o Presidente festeje através da televisão os resultados de Portugal em Munique. Mas total sintonia, até em torno da selecção”, concluiu.

Na terça-feira, António Costa já tinha dito que “não vale a pena alimentar romances” porque “não há nenhum conflito” entre o Presidente da República e o primeiro-ministro. Para o governante, tudo não passa de “intriga, confusão e mal-entendimento”.​ “Um equívoco entre as perguntas feitas e as respostas dadas”, disse.