Antecipar confinamento? Candidatos a Lisboa não querem ouvir falar da ideia

Aumento de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo preocupa candidatos, mas a aposta deve passar pelo reforço da testagem e da vacinação. Ninguém defende o que Sesimbra fez — pedir a antecipação do confinamento.

O aumento do número de novas infecções de covid-19 que se tem vindo a registar nos últimos dias pode atirar Lisboa para um nível anterior do plano de desconfinamento gizado pelo Governo. E a questão que se coloca perante este crescimento – 240 casos por 100 mil habitantes com tendência para subir, segundo os especialistas –, é saber se a Câmara de Lisboa pondera, à semelhança do que aconteceu em Sesimbra, pedir a antecipação do confinamento.