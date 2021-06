Perfeita mixórdia

A recolha de resíduos urbanos no concelho de Valongo é uma perfeita mixórdia. A coberto da suposta sustentabilidade ambiental que promete retirar da via pública equipamentos de deposição de resíduos indiferenciados e que englobou a entrega gratuita de contentores de recolha dedicada (papel, plástico, vidro e restos orgânicos) em alguns fogos, possibilitando a recolha selectiva porta-a-porta, os restantes munícipes não sabem quando é a periodicidade da recolha do lixo comum.

Muitas vezes, esses serviços de recolha nem aparecem, deste modo, acumula-se lixo na rua de algumas freguesias fora dos contentores e à mercê dos animais causando situações pouco saudáveis dando a imagem de um aterro sanitário.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Presidente da República ou rei absolutista?

Sei que este meu texto vai desagradar aos muitos milhares de portugueses que têm partilhado selfies com o presidente Marcelo e reconheço que ele é, de longe, o Presidente da República mais popular que Portugal já teve.

Sei tudo isso, mas tal não me impede de dizer claramente o que penso sobre a inconcebível posição que tomou recentemente relativa a um eventual desconfinamento. Então, se vier um agravamento da pandemia, acha que o governo deve acatar a sua orientação, ficando proibido de recuar no desconfinamento? E, senhor Presidente, mesmo contra o parecer dos técnicos de saúde, também considera que a sua palavra deve continuar a ser soberana? Quando diz que consigo não há recuo no desconfinamento, quererá dizer que se, face a um eventual agravamento da epidemia, tiver que haver recuo já não é consigo na presidência?

Presidente Marcelo, uns caldinhos de galinha às vezes podem ser o remédio. Olhe que só numa monarquia absolutista é que os técnicos de saúde e o próprio chefe do governo não passam de vassalos de sua majestade.

Acácio Alferes, Évora

Marcelo surpreendeu

Não sei quanto a vocês, mas a mim, Marcelo Rebelo de Sousa surpreendeu-me. Estamos habituados a ver o Presidente, já na sua passagem por comentador, ter a mestria de dizer tudo e o seu contrário. Não falhava nessa sua estratégia que, aliás, se verificou eficaz e o tornou Presidente.

No entanto, uma das coisas que a pandemia a todos nos pode mostrar é que nada é certo amanhã. Quem é que previa que íamos todos aceitar andar de máscara na rua? Quantas vidas se perderam de repente? Quantos, mesmo a cumprir os seus papéis, ficaram sem emprego ou dificuldade a pagar a casa?

Numa altura em que concelho sim, concelho não, avançam e recuam no desconfinamento, Marcelo vem dizer que com ele, não há volta atrás. Este é um discurso perigoso, nada característico do Marcelo que todos estamos habituados. Mas também é verdade que não estamos habituados a ver segundos mandatos de Presidentes a serem muito diferentes. Talvez esteja aí a justificação.

Pedro Perdigão, Lousada

E não pode, sr. Presidente da República​

Várias vezes fiz apreciações positivas e negativas, tanto a Marcelo Rebelo de Sousa como a António Costa. Todavia, quando este último afirma que ninguém pode garantir que ninguém volta atrás no confinamento, está a dizer o que por certo muitos portugueses disseram quando ouviram as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa na TV. É um facto real que ninguém pode dizer o que, mesmo depois do sistema de vacinação que está em marcha ter chegado a bom porto, Marcelo disse, na medida em que mesmo os especialistas não sabem o que poderá vir a acontecer. Temos que acreditar que a vida, daqui a pouco, vai regressar ao normal, mas nunca ninguém pode descartar a necessidade de um recuo no confinamento em Portugal. Desta vez Marcelo Rebelo de Sousa não esteve bem e ficou-lhe até mal ter invocado o facto de ser ele que nomeia o primeiro-ministro. Marcelo Rebelo de Sousa exagerou na afirmação inicial e na reacção ao que disse António Costa, sem dúvida alguma.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora