UE deve estar preparada para a deterioração das relações com a Rússia, avisa Borrell

As “acções deliberadas” do Governo da Rússia criaram uma “espiral negativa” nas relações políticas com a União Europeia, que, na opinião do Alto Representante para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, tem de ser “realista” e estar preparada para uma deterioração da situação — esse é “o cenário mais provável” nos próximos tempos.

“Nas actuais circunstâncias, uma renovação da parceria ou um aprofundamento da cooperação entre Bruxelas e Moscovo é uma hipótese muito distante”, afirmou Borrell, esta quarta-feira, na apresentação de uma comunicação sobre o estado do relacionamento bilateral que vai ser discutida pelos chefes de Estado e governo no Conselho Europeu da próxima semana.

Para sustentar esse debate entre os líderes, o chefe da diplomacia europeia preparou um relatório que explica “a actual complexidade” da relação bilateral e elenca uma série de iniciativas concretas para um reposicionamento estratégico da UE face ao seu maior vizinho: mais proactivo e menos reactivo. “Se o Conselho Europeu aprovar esta comunicação, o que está aqui escrito passará a ser aplicado”, disse Josep Borrell aos jornalistas.

A estratégia de acção defendida pelo alto representante está assente em três grandes linhas: pressão, contenção e engajamento. Para Borrell, é fundamental que os 27 se mantenham unidos na denúncia da repressão da oposição e das violações dos direitos humanos e do Direito internacional pelo regime de Moscovo, na defesa dos valores democráticos e do respeito pelos acordos internacionais e ainda no apoio à integridade territorial e soberania de países directamente ameaçados pela Rússia, como é o caso da Ucrânia.

Também é essencial que a UE aumente a sua resiliência contra os ataques da Rússia aos seus interesses, desenvolvendo as suas capacidades de comunicação estratégica e cibersegurança, e reforçando o seu combate contra “acções malignas” tais como sofisticadas campanhas de desinformação ou de guerra cibernética. “Devemos ainda fortalecer as nossas defesas contra ameaças híbridas e aproveitar melhor as vantagens que o nosso processo de transição energética oferece”, considerou Borrell, lembrando que 40% do orçamento russo assenta nas receitas da exportação de petróleo e gás, e que a UE deixará de ser um grande importador.

Mas ao mesmo tempo, os parceiros europeus não devem desistir de incluir a Rússia na discussão de soluções para alguns desafios comuns, que vão desde a resposta à pandemia da covid-19, às alterações climáticas, do contra-terrorismo à não-proliferação. Como assinalou, existem vários dossiers da política externa, como é o caso do Médio Oriente, do Afeganistão, da Líbia ou do Irão, que jamais serão resolvidos sem o envolvimento da Rússia.

O alto representante admitiu que Moscovo não tem manifestado grande abertura para o diálogo com o bloco europeu. “Sei por experiência própria que a Rússia não está interessada em falar com a UE e que prefere discutir directamente com os Estados-membros que considera mais relevantes para os seus interesses”, disse Borrell, acrescentando que Moscovo tem de perceber que “não adianta nada andar a bater à porta de um ou de outro para assinar acordos bilaterais. Ou fala com a UE, ou não fala com ninguém”.