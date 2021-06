A estrela de Joe Biden

Joe Biden não tem o carisma de John Fitzgerald Kennedy, a fleuma de Bill Clinton, a pose segura de Ronald Reagan ou o poder de sedução de Barack Obama. Mas na aparente fragilidade do seu jeito ou da sua voz esconde-se uma ideia segura da América e um projecto consistente de liderança que surgem como um bálsamo nos tempos conturbados e incertos que o mundo vive. Muito do que é a fibra de Biden e as suas prioridades já eram conhecidas da campanha eleitoral que o levou à Casa Branca, ou reafirmadas nos primeiros meses do seu mandato.