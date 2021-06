Parte 2: O sono da mãe

Claro que eu conhecia a teoria do “a mãe tem de dormir quando o bebé dorme”, o problema é que, nesta frase cheia de sabedoria, ninguém encaixou a possibilidade dessa mãe ter em casa uma criança de ano e meio que, durante o dia, nas longas sestas do irmão, estava acordado e a precisar de atenção.

Fui internada três dias antes do nascimento do meu filho mais novo para realizar a maturação pulmonar exigida pela cesariana que, às trinta e sete semanas, se revelou urgente. A minha diabetes gestacional, de muito difícil controlo mesmo com recurso à insulina, estava a começar a provocar no João algumas alterações cardíacas que, apesar de quase sempre reversíveis no pós-parto, não podíamos deixar avançar.

Assim, passei três noites no hospital antes de o meu filho mais novo, finalmente, conhecer o mundo. E quem já esteve internado sabe bem que, numa enfermaria hospitalar, dificilmente existem boas noites de sono. Foi por isso (e também por ter em casa um filho com ano e meio que ainda acordava frequentemente no período nocturno) que já estava cansada quando o João nasceu. E obviamente o quadro só piorou.

Posso dizer sem sentir uma pontinha de culpa que o meu filho mais novo foi um bebé muito difícil que, no primeiro mês de vida, simplesmente não dormiu mais do que uma hora seguida durante a noite. E é claro que eu conhecia a teoria do “a mãe tem de dormir quando o bebé dorme”, o problema é que, nesta frase cheia de sabedoria, ninguém encaixou a possibilidade dessa mãe ter em casa uma criança de ano e meio que, durante o dia, nas longas sestas do irmão, estava acordado e a precisar de atenção.

É, não foi exactamente bem trabalhado ter um filho no dia 26 de Julho quando a creche do mais velho fechava durante todo o mês de Agosto. E a privação total de sono associada ao cansaço físico e à dificuldade do período pós-parto acabaram por me fazer chegar ao ponto da ruptura total.

As minhas mãos tremiam, não conseguia reter informação, a ansiedade atingiu a estratosfera e sentia-me fisicamente doente. Felizmente mantive algum sentido crítico e, por isso, antes de começar a bater com a cabeça, literalmente, nas paredes, procurei a ajuda de uma psiquiatra que me disse para activar todo o apoio que conseguisse porque, naquela noite, eu já iria dormir.

E assim foi. Depois de sair da consulta pedi à minha mãe que viesse cá para casa (uma vez que o pai dos pequenos estaria a trabalhar durante a noite), fui à farmácia e, mal cheguei, tomei o comprimido. Acordei dezasseis horas depois a sentir-me qualquer coisa parecida com um ser humano pela primeira vez em muitos dias.

Confesso que as primeiras noites da toma do fármaco foram complicadas. Eu apagava como uma pedra e nem sequer ouvia os miúdos. Aliás, eu não ouviria um comboio mesmo que ele me passasse a vinte centímetros do rosto. Era uma espécie de apagão total. Valeram-me as ajudas e o facto de já não estar a amamentar. Na primeira semana, até durante o dia a sonolência se fazia notar, apesar de nunca me ter sentido aquela espécie de zombie muito lentificado que costumamos associar a este tipo de medicamentos. E a verdade é que a sonolência passou e o meu corpo se adaptou.

Com o passar dos meses o João começou a dormir melhor, o Pedro começou a dormir a noite toda seguida e eu fiz o desmame da medicação depois de seis meses de a ter iniciado. E, apesar de todo o preconceito que continua, estranhamente, a existir em torno de psiquiatras e de psicofármacos, eu sei com certeza que foram eles que me salvaram.

Dormir bem não é um capricho. É uma necessidade absoluta. Oito por cento dos nossos genes só são activados durante o sono e é enquanto este decorre que se dá a restruturação funcional do nosso cérebro, fundamental para funções como, por exemplo, a memória.

Com o advento da luz eléctrica o ser humano começou a esticar as horas úteis para o período nocturno e dormir passou até a ser encarado como uma espécie de perda de tempo. Mas nada poderia estar mais errado. Dormir é fundamental e a privação de sono torna-nos menos eficientes a nível cognitivo, altera-nos o humor, aumenta-nos o tempo de reacção e a probabilidade de termos um enfarte agudo do miocárdio, hipertensão, diabetes e obesidade.

Antes de começar a escrever esta crónica fiz alguma pesquisa e percebi que, em média, dormimos cerca de seis horas e meia por noite o que, mesmo assim, é insuficiente. O ponto é que se fizessem um estudo onde a amostra fosse apenas constituída por mães de bebés nos primeiros meses de vida, o resultado seria muito diferente. E ainda que a tendência geral seja desvalorizar porque “faz parte”, “é mesmo assim”, “é o bebé quem manda agora” e “se as outras aguentaram tu também aguentas”, o conselho que vos dou é que não desvalorizem a importância do sono.

É verdade que enquanto mães vamos buscar força e energia até onde nunca achámos ser possível. Mas eventualmente chegará o dia em que não dá mais. E a exaustão é um gatilho para a doença mental e a depressão pós-parto é assustadoramente real.

Se são mães e estão quebradas, se a privação de sono vos afecta de tal forma que já mal se reconhecem, procurem ajuda. Sem sentimentos de culpa ou vergonha. Se há coisa que os nossos filhos merecem são mães felizes. E para sermos felizes temos de nos sentir equilibradas. Sendo que o equilíbrio é impossível de manter na ausência prolongada de uma boa noite de sono. Que o digam as mães coalas que, durante a vida, passam cerca de 80% do tempo a dormir.