Senhorios voltam a poder accionar “despejos” a partir de 1 de Julho

Proposta do BE para prolongar suspensão dos contratos de arrendamento habitacional e comercial rejeitada pelo PS, PSD e CDS.

Os grupos parlamentares do PS, PSD e CDS rejeitaram esta quarta-feira a proposta do Bloco de Esquerda (BE) para manter a suspensão dos prazos dos contratos de arrendamento habitacional e comercial. Ou seja, vai terminar este mês de Junho o regime que impedia os proprietários de pôr fim aos contratos por falta de pagamento das rendas. Foram aprovados apoios ao arrendamento, incluindo mais tempo para arrendatários comerciais pagarem valores em moratória.

Depois da rejeição da proposta do BE relativamente à suspensão dos contratos, apenas o Governo pode tomar alguma medida nesse sentido, o que parece pouco provável.

Em causa os contratos de arrendamento abrangidos pela Lei n.º 4-C/2020, que criou “o regime excepcional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional”, em resposta à pandemia de covid-19, e que ficou conhecida por moratória das rendas.

A proposta de manutenção da suspensão de revogação dos contratos para famílias com quebra de rendimentos a partir de 20%, por causa da pandemia estava incluída no Projecto de Lei n.º 724/XIV/2.ª, do BE, mas foi rejeitada na votação na especialidade, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Para além do prolongamento da suspensão de resolução do contrato de arrendamento por falta de pagamento de rendas diferidas, o BE prendia, mas não foi aprovado, que o seu pagamento, a iniciar em Janeiro de 2022, se estendesse por um período de 36 meses, e não em 12, como está consagrado na Lei n.º 4-C/2020.

Moratória comercial alargada

A proposta do PS para alargamento do regime de moratória no arrendamento comercial foi aprovada por unanimidade. Em causa a possibilidade do arrendatário cujas actividades se encontravam em encerradas a 1 de Janeiro podem pedir o diferimento das rendas até 31 de Julho de 2021, retroagindo os seus efeitos a 1 de Janeiro de 2021 (mas sem devolução nos casos em que foi feito o pagamento). E a regularização dos valores em dívida, com início a 1 de Janeiro de 2022, prolonga-se até 31 de Dezembro de 2024. Ou seja, o reembolso será feito em 36 mensalidades como pretendia o BE.