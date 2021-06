Comissão diz que PRR português é “ambicioso e robusto”

Portugal foi o primeiro país a entregar o seu Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) à Comissão Europeia (em 22 de Abril) e está mesmo entre os primeiros países a ter a luz verde sobre o seu documento. Mas, mais importante do que ter chegado em primeiro lugar – tanto o ministro do Planeamento como o primeiro-ministro foram sempre sublinhando que não se tratava de uma corrida –, será antes a avaliação que o documento teve por parte dos serviços técnicos de Bruxelas que se dedicaram ao PRR português. De acordo com fonte diplomática, essa avaliação foi “muito positiva”, destacando-se “a visão estratégica e consistente” que Portugal demonstrou ao longo do plano.