A “bazuca europeia” vai permitir uma recuperação económica em V?

O Plano de Recuperação e Resiliência português aposta, em comparação com o espanhol, numa execução dos fundos mais gradual ao longo de seis anos. Espanha pretende gastar um terço este ano e quase tudo ao fim de quatro anos. Neste P24 olhamos para os dois planos, no dia em que a presidente da Comissão Europeia vem a Portugal dar o aval ao PRR, com o jornalista Sérgio Aníbal.

