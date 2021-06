Ucrânia com fome de pontos frente à Macedónia do Norte

Depois de ter protagonizado com os Países Baixos um dos melhores encontros da primeira ronda da fase de grupos do Euro 2020, a Ucrânia terá de ser pragmática para conquistar os primeiros pontos no Grupo C frente à estreante Macedónia do Norte, esta quinta-feira (14h, SPTV1), em Bucareste, na Roménia. A derrota por 3-2 no jogo inaugural, não deixa margem de manobra ao conjunto liderado por Andriy Shevchenko perante uma das mais fracas selecções do torneio.

Mas o conjunto balcânico já demonstrou que pode contrariar todos os prognósticos, como se viu há menos de três meses, quando foi à Alemanha vencer por 2-1, na qualificação para o Mundial 2022. Um dos heróis desse encontro disputado em Duisburgo foi o veterano Goran Pandev, de 37 anos, que apontou também o golo de honra na derrota com a Áustria na primeira jornada (3-1) deste Euro, que ficará para a história como o primeiro marcado pelos macedónios em fases finais de grandes competições.

“Falei com o meu companheiro de equipa no Manchester City [o internacional alemão] Gundogan sobre a Macedónia do Norte”, admitiu esta quarta-feira o médio ucraniano Oleksandr Zinchenko na antecipação da partida. “Ele disse: ‘Confia em mim, eles estão a tentar jogar bom futebol.’”

“É uma equipa que merece respeito”, sublinhou também esta quarta-feira o seleccionador ucraniano. “Têm carácter, têm líderes excepcionais e um sistema de jogo bem estabelecido”, prosseguiu Shevchenko, lembrando que a sua formação “adora atacar”, mas que terá de ter em conta o contra-ataque adversário. “São bons lutadores e não esperamos nenhum presente.”

Do outro lado, o técnico macedónio, Igor Angelovski, quer que a sua equipa reforce alguns dos indicadores positivos deixados no jogo inaugural, apesar da derrota. “Temos qualidade e demonstrámos isso contra a Áustria. Até quase ao fim do jogo [altura em que a partida estava empatada a uma bola], fomos um difícil oponente”, resumiu. “Esta é uma final para nós, porque quem vencer tem hipóteses de alcançar os oitavos-de-final.”