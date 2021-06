Sergio Ramos e Real Madrid: divórcio vai ser consumado

A informação está a ser avançada pela comunicação social espanhola como sendo oficial. Sergio Ramos vai anunciar nesta quinta-feira a sua saída do Real Madrid, num momento em que faltam duas semanas para o fim do seu contrato.

Jogador e clube não chegaram a acordo para a renovação do vínculo do atleta. O Real Madrid oferecia um ano mais de contrato, mas com uma redução de 10% no seu vencimento, enquanto Ramos pretendia pelo menos mais dois anos de contrato.

O anúncio oficial da despedida de Sergio Ramos do Real Madrid, clube onde chegou há 16 anos, será nesta quinta-feira na Ciudad Deportiva de Valdebebas. A cerimónia terá a presença do presidente dos “merengues" e terá um tom conciliador.

No Real Madrid, Sergio Ramos conquistou quatro Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de clubes, três Supertaças Europeias, cinco Ligas espanholas, duas Taças do Rei e quatro Supertaças espanholas. Um registo que o torna o segundo jogador com mais troféus ganhos ao serviço do emblema, apenas atrás de Paco Gento.