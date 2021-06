Locatelli sela apuramento tranquilo da Itália

“Bis” do médio do Sassuolo abate Suíça e garante décima vitória consecutiva da squadra azzurra , que continua sem sofrer golos neste ciclo triunfal.

A Itália venceu esta quarta-feira a Suíça, por 3-0, com um bis de Manuel Locatelli (26 e 52') e um toque final de Immobile (89'), em partida disputada em Roma, tornando-se na primeira selecção a garantir a qualificação para os oitavos-de-final do Euro 2020, depois de a estreante Finlândia ter falhado o apuramento à segunda ronda no Grupo B.

Apesar do empate com o País de Gales e das fortes críticas ao desempenho de Seferovic — que ainda persegue o primeiro golo em fases finais de Campeonatos da Europa —, Vladimir Petkovic não fez qualquer alteração relativamente à equipa titular.

O seleccionador da Suíça manteve a aposta nos três centrais e na dupla de ataque, apoiada por um meio-campo povoado, com uma linha de quatro e Shaqiri mais liberto para apoiar os companheiros da frente.

Mas para surpreender uma Itália que não perdia um jogo desde 2018, somando 28 partidas sem ir ao tapete, e que espreitava no Olímpico de Roma a possibilidade de chegar à décima vitória consecutiva e, se possível, sem sofrer qualquer golo, a Suíça precisava de muito mais do que uma entrada interessante, em que conseguiu dividir o jogo e até rondar a baliza de Donnarumma de forma sistemática.

Nada que perturbasse a coesão e assertividade dos italianos, que rapidamente desmontaram a teia suíça, revelando uma extrema facilidade para criar oportunidades suficientes para justificar a vantagem.

Assim, aos 20 minutos, Chiellini veria mesmo um golo anulado por contacto inadvertido da mão na bola, na sequência de um canto. O árbitro recebeu indicação do VAR, dando nova oportunidade aos helvéticos, que respiravam de alívio.

O central da Juventus não teria nova oportunidade, já que instantes depois pediu substituição, com problemas físicos. Mancini chamou Acerbi e, dois minutos volvidos, a Itália colocava-se definitivamente em vantagem. Tudo graças a uma abertura genial de Locatteli, que accionou a velocidade de Berardi e correu mais de meio-campo para concluir a jogada, acorrendo ao cruzamento que emendou na pequena área.

Depois da goleada infligida à Turquia, a Itália confirmava o grande momento de forma e reforçava o estatuto de candidata, mantendo sempre a Suíça numa caixa de segurança enquanto congeminava a melhor forma de encerrar a discussão e garantir a passagem aos oitavos-de-final.

Sem oportunidades sequer para poder calar os críticos, Seferovic foi o primeiro a ser sacrificado pelo seleccionador, numa tentativa de injectar outra atitude e partir para uma abordagem diferente na segunda parte, com Gavranovic a entrar em cena.

Mais uma vez, a Itália contemporizou e soube esperar pelo momento ideal para aplicar um duro golpe nas aspirações do adversário. E quem poderia elevar a fasquia técnica e travar o que começava a transformar-se num duelo mais físico, por vezes demasiado ríspido? Locatelli estava em noite sim e, num disparo de meia distância, simplificou ainda mais a tarefa do conjunto italiano.

A partir daí, estavam lançadas as bases para um jogo de urgência por parte da Suíça e de transições italianas. Um jogo perigoso e que poderia render mais dividendos à equipa da casa, confortável com uma situação em que nunca perdeu o controlo, apesar de um lance de Shaqiri ter ameaçado a baliza de Donnarumma, e em que surgiu diversas vezes em posição de ampliar a vantagem. Immobile (89') daria o toque final na segunda goleada italiana neste Euro.