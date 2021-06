Euro 2020: o que correu bem na estreia portuguesa? Quase tudo

Portugal iniciou a defesa do título com um resultado excelente e ficou perto de garantir um lugar nos “oitavos” do Euro 2020, num jogo em que teve um domínio sobre o rival que dificilmente irá repetir-se na prova.

Nos últimos 25 anos, Portugal marcou presença em todas as fases finais de Europeus. Em todos, passou da fase de grupos e, do currículo português, constam duas meias-finais (2000 e 2012), uma final (2004) e um título (2016). No entanto, até ao jogo de terça-feira, em Budapeste, contra a Hungria, a selecção nacional só tinha vencido na estreia na prova por duas vezes: Inglaterra, por 3-2, no Euro 2000; Turquia, por 2-0, no Euro 2008. Desta vez, no Euro 2020, num duelo em que teve muito a desfavor – ambiente hostil e uma equipa super-defensiva -, Portugal mostrou uma maturidade pouco habitual e o plano de jogo definido por Fernando Santos funcionou quase na perfeição. O que faltou para que tudo fosse perfeito? Marcar um golo mais cedo.