Locatelli sela apuramento tranquilo da Itália

“Bis” do médio do Sassuolo abate Suíça e garante décima vitória consecutiva da squadra azzurra , que continua sem sofrer golos neste ciclo triunfal.

A Itália venceu esta quarta-feira a Suíça, por 3-0, com um bis de Manuel Locatelli (26 e 52') e um toque final de Immobile (89'), em partida disputada em Roma, tornando-se na primeira selecção a garantir a qualificação para os oitavos-de-final do Euro 2020, depois de a estreante Finlândia ter falhado o apuramento à segunda ronda no Grupo B.