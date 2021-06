Quarta, na TV: conversas sobre saúde mental, arte roubada e Scúru Fitchádu No Ar

CINEMA

A Mulher

Cinemundo, 19h25

Joan e Joseph Castleman são casados há mais de 40 anos. Ela viveu toda a vida à sombra do marido; ele é um escritor consagrado a quem acaba de ser atribuído o Nobel. Quando os dois viajam até Estocolmo para participar na cerimónia, alguns segredos serão revelados. Com Glenn Close (nomeada para o Óscar), Jonathan Pryce e Christian Slater nos papéis principais, o filme é dirigido por Björn Runge e tem por base a obra homónima da norte-americana Meg Wolitzer.

Boi Neon

TVCine Edition, 20h15

Iremar trabalha nas vaquejadas, rodeios tradicionais do Nordeste brasileiro em que dois vaqueiros têm de emparelhar e derrubar um touro. A sua vida decorre na estrada, percorrendo milhares de quilómetros de camião. Mas o grande sonho de Iremar é fazer carreira como estilista. Juliano Cazarré, Maeve Jinkings, Vinicius de Oliveira, Samya De Lavor, Alyne Santana e Josinaldo Alves compõem o elenco deste premiado filme dramático do realizador Gabriel Mascaro.

Mandela: Longo Caminho para a Liberdade

AXN Movies, 21h10

Um filme sobre a jornada de Nelson Mandela, baseado na autobiografia publicada em 1994, um ano depois da atribuição do Nobel da Paz. Desde a infância numa pequena aldeia rural até à tomada de posse como primeiro Presidente negro na África do Sul, debruça-se sobre momentos marcantes da luta contra o apartheid, passando pelos 27 anos como prisioneiro político. Com Idris Elba como protagonista, o filme é realizado por Justin Chadwick, com argumento de William Nicholson. Foi nomeado para o Óscar de melhor canção original por Ordinary love, dos U2.

O Guarda-Costas e o Assassino

Hollywood, 21h30

Um agente de protecção de executivos de primeira categoria tem como novo cliente um assassino a soldo que resolveu testemunhar contra o antigo patrão. Eis o mote desta comédia de acção realizada por Patrick Hughes, segundo um argumento de Tom O’Connor, com Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Elodie Yung e Salma Hayek no elenco. A sequela, O Guarda-Costas e a Mulher do Assassino, chega amanhã aos cinemas portugueses.

MAGAZINE

Impaciência do Coração

RTP2, 22h50

Estreia. A psicóloga clínica Gabriela Moita é a anfitriã de um novo programa que aborda a saúde mental, através de “conversas em estúdio sobre comportamentos sociais, afectivos e quotidianos”, anuncia o canal. David Neto, ex-presidente do conselho de especialidade de psicologia clínica e da saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses, é o primeiro a sentar-se na cadeira de convidado, para falar de Mudança pessoal e sofrimento humano. Há novo episódio todas as quarta-feiras.

SÉRIES

Vento Norte

RTP, 22h

Último episódio. O romance histórico da RTP chega ao fim com Conquistas, acompanhando os dilemas, as intrigas e as novidades da família Mello no momento em que Gomes da Costa se prepara para levar a cabo o golpe de Estado de 26 Maio de 1926, que dará início a 48 anos de ditadura em Portugal.

Blood & Treasure

Fox Life, 22h20

Estreia, com episódio duplo. Matt Barr e Sofia Pernas dão vida, respectivamente, a um especialista do FBI em arte roubada e a uma ladra perita nessa área. A parceria improvável nasce porque ambos querem apanhar um terrorista (Oded Fehr) que sustenta a sua actividade no roubo de obras de arte e artefactos valiosos. Para seguir à quarta.

MÚSICA

No Ar

RTP2, 23h48

Nova visita ao estúdio para escutar música portuguesa, desta vez com foco no funaná-punk de Scúru Fitchádu (Marcus Veiga, também conhecido como Sette Sujidade), que no ano passado lançou o álbum Un Kuza Runhu (em português, Uma Coisa Ruim).

DESPORTO

Futebol: Euro 2020

RTP1, 19h50

Directo. O Estádio Olímpico de Roma é palco do encontro entre as selecções da Itália e da Suíça. Procuram pontuar no Grupo A, disputado com o País de Gales e a Turquia. O árbitro russo Sergei Karasev dirige a partida.