Metallica e Imagine Dragons no Nos Alive de 2022

A banda de metal regressa a Portugal no próximo ano para participar no festival a realizar-se no Passeio Marítimo de Algés nos dias 6, 7, 8 e 9 de Julho de 2022. Também os Imagine Dragons foram anunciados esta quarta-feira, ao lado de Faith No More, Dino D’Santiago ou Manel Cruz.

Metallica e Imagine Dragons juntam-se ao cartaz de 2022 da 14.ª edição do NOS Alive a realizar-se no Passeio Marítimo de Algés nos dias 6, 7, 8 e 9 de Julho do próximo ano.

Em comunicado, a organização anunciou esta quarta-feira que além destes também Faith No More, Royal Blood (8 de Julho), Parov Stelar (6 de Julho), Tom Misch (8 de Julho), Caribou (9 de Julho), Parcels (9 de Julho), Phoebe Bridgers (9 de Julho), Dino D’Santiago (7 de Julho), Seasick Steve (7 de Julho), Inhaler (7 de Julho), Hobo Johnson and the Lovemakers (8 de Julho) e Manel Cruz (9 de Julho) marcam também presença no festival que já tinha anunciado o regresso dos Da Weasel.

Os Metallica serão cabeça de cartaz do dia 8 e os Imagine Dragons, Faith No More e Da Weasel no dia seguinte.

Como o festival foi cancelado durante estes dois últimos dois anos por causa da situação pandémica que se vive e que limita a circulação entre países, os bilhetes adquiridos para o Nos Alive’20 e o Nos Alive’21 são válidos para os dias de semana correspondentes do NOS Alive’22.

Avisa a organização que é também possível trocar o bilhete para outro dia “mediante disponibilidade de lotação, ou por um vale no ponto de venda onde o mesmo foi adquirido, apresentando o bilhete e prova de compra”.