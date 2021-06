Jack Lang: “Há uma crise! Mais uma razão para dar às ‘forças da mente’ um lugar primário”

Levantar a tampa do caldeirão onde a política cultural francesa esteve a ser preparada durante 14 anos e desvendar o seu funcionamento, os seus negócios hábeis, as suas batalhas ferozes, isso é o sonho do investigador, do estudante, actor do mundo das artes ou apenas do curioso. Isso é possível graças às 1.370 páginas de Une révolution culturelle: Jack Lang, dits et écrits.