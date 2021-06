Agonia e êxtase

Maré Konchalovski: poucas semanas depois da estreia de Caros Camaradas! chega Sin — o Pecado, de 2019, anterior a esse. O universo é diferente: a Itália do século XVI, o eixo Florença-Roma, e no centro a figura de Miguel Ângelo Buonarroti (Alberto Testone). A estranheza de se ver Konchalovski a fazer um filme sobre um artista renascentista dura apenas segundos, o tempo de nos lembrarmos de que foi, há mais de 50 anos, o parceiro de Andrei Tarkovski no argumento de um dos mais célebres “filmes sobre artistas”, Andrei Rublev. Mudando o que há a mudar no que toca aos mundos de Rublev e de Miguel Ãngelo (mas também no que toca ao mundo de Konchalovski nos anos 60 e agora), não ficamos longe de ter em O Pecado um hipotético Rublev de Konchalovski. As questões que se põem a um e a outro são as mesmas, a religião e o poder e a política: parte de O Pecado gira em torno do funambulismo de Miguel Ângelo na relação com duas grandes famílias, os Medici e os della Rovere. E evidentemente, subjazendo a tudo, a independência do artista que trabalha por encomenda e precisa do dinheiro para o seu trabalho, questão que todo o cineasta conhece bem — e que Konchalovski, que lidou com diversos tipos de poder e de dinheiro (o soviético, o de Hollywood, o da nova Rússia...), conhece especialmente bem, não sendo arriscado dizer que O Pecado projecta um dimensão autobiográfica.