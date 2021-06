Quando títulos de artigos científicos omitem os ratinhos, as notícias também tendem a fazê-lo

Este é o primeiro estudo a apresentar provas científicas de que a forma como os cientistas divulgam os seus resultados (concretamente no título dos artigos científicos) tem um papel nas notícias, de acordo com os autores do trabalho.

Marcia Triunfol e Fábio Gouveia estão bem conscientes da complexa relação entre a forma como os cientistas divulgam as suas descobertas com ratinhos e a maneira como os jornalistas as noticiam. Por isso, exploraram o lugar dos ratinhos de laboratório nos títulos dos artigos científicos e nas notícias. Agora, num trabalho publicado na revista científica PLOS Biology, os dois investigadores sugerem que, quando os autores do artigo científico omitem logo no título que o estudo foi feito com ratinhos, os jornalistas que escrevem sobre essa investigação tendem a fazer o mesmo.