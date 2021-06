Stephan Morais e o investimento em Portugal

Neste episódio do Cruzamento, Daniel Guedelha e André Correia conversam com Stephan Morais sobre a importância do investimento nas áreas da saúde e tecnologia, do potencial de Portugal e ainda de outras áreas com potencial de crescimento futuro.

