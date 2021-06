Artistas portuguesas do último século destacadas na plataforma de arte da Google

As grandes artistas portuguesas dos últimos 120 anos estão em destaque na app móvel de arte da Google. A partir desta terça-feira, é possível aceder gratuitamente à exposição Tudo o que Eu Quero — Artistas Portuguesas de 1900 a 2020, do Ministério da Cultura e da Fundação Calouste Gulbenkian, através do computador ou telemóvel com a Google Arts & Culture. Parte da missão é promover mais uma exposição que destaca o trabalho de mulheres artistas ao longo da história.