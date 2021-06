Recuar agora no desconfinamento é solução para Lisboa? “Estamos a adiar uma decisão difícil”

Lisboa já passou o patamar dos 240 casos por 100 mil habitantes e pode ser obrigada a recuar no desconfinamento se a incidência da covid-19 não estabilizar. Especialistas ouvidos pelo PÚBLICO apoiam a decisão de dar um passo atrás, mas frisam que os próximos dias serão fundamentais para perceber se as medidas em vigor são ou não suficientes.

Lisboa está em risco de ser empurrada para um nível anterior do plano de desconfinamento traçado pelo Governo. O concelho, que já na última avaliação não avançou para o patamar em que agora se encontra a grande maioria do país, já tem mais de 240 casos por 100 mil habitantes, o limite definido pelo Governo para obrigar um município a recuar no processo de desconfinamento (após duas avaliações consecutivas). No grupo de especialistas ouvidos pelo PÚBLICO, há quem diga que aplicar medidas mais restritivas na região pode evitar um cenário em que a incidência continue a aumentar, mas também existe quem defenda que serão precisos mais dias para perceber o impacto do abrandamento que a capital já teve.