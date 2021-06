Um quarto da população portuguesa já completou a vacinação

Um quarto da população portuguesa já completou o processo de vacinação. A informação surge no boletim semanal de vacinação contra a covid-19 da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado nesta terça-feira. De acordo com a DGS, há 25% de pessoas totalmente imunizadas (2.564.689), mais 245.979 (2%) do que na semana anterior.

Os dados divulgados pela autoridade da saúde incluem as inoculações que ocorreram até domingo, dia 13 de Junho. Cerca de 42% dos portugueses (4.346.711) já receberam a primeira dose da vacina.

Jovens são os menos vacinados e os mais infectados

Por ora, apenas 14% das pessoas com menos de 49 anos completaram o processo de vacinação (366.850). Segundo os números da DGS, é nestas idades que estão a ser diagnosticados a maioria dos novos casos de covid-19. Esta terça-feira, a faixa etária dos 20 aos 29 anos foi a que somou mais casos: 114 homens e 103 mulheres contraíram o vírus, num total de 217 infecções. Seguiu-se a faixa dos 40 aos 49 anos, com 195 casos.

É também na região de Lisboa e Vale do Tejo — onde são diagnosticados grande parte dos novos casos de covid-19 — que há menos pessoas com as duas doses completas (20%). É o número mais baixo do país. O número de pessoas que iniciaram o processo de vacinação nesta região (41%) também está entre os mais baixos em Portugal, depois do Algarve onde 38% receberam a primeira dose e 24% completaram o processo de vacinação.

Alentejo e Madeira com mais pessoas imunizadas

O Alentejo e a Madeira são as regiões portuguesas com uma maior percentagem da população imunizada (30% em ambos os locais). Segue-se o Centro (29%), o Norte (27%), os Açores (25%), o Algarve (24%), com Lisboa (20%) no final da lista.

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo garantiu durante o mês de Maio, que a vacinação iria acelerar em todo o país. Já o secretário de Estado adjunto, António Lacerda Sales, tinha avançado que iria haver uma “aceleração do processo de vacinação” na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Cerca de 92% dos portugueses com mais de 80 anos, que é uma das faixas etárias em que mais mortes por covid-19, já completaram o processo de vacinação. Já nas pessoas com idades compreendidas entre os 65 e os 79 anos, há 883.698 portugueses totalmente imunizados (55%) — ou seja, ainda há cerca de 45% pessoas nesta faixa etária que estão a meio do processo (apenas 5% ainda não tomou a primeira dose).

Das pessoas no grupo etário dos 50 aos 64 anos, 69% já receberam uma dose da vacina (1.488.961 portugueses) e 32% a segunda injecção (689.637). Na faixa etária anterior, entre os 25 e os 49 anos, 19% já receberam a primeira dose e 10% já têm a vacinação completa. No grupo dos 18 aos 24 anos, 4% dos portugueses já completaram a vacinação e 6% já receberam a primeira dose.

Das 7.263.540​ doses recebidas em Portugal continental, 87% (6.896.272) já foi distribuída pela população. Há cerca de 12% de doses (984.128) ainda não foram distribuídas junto da população.