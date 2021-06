Micaela Monteiro, a telesaúde e o sistema de saúde privado

Numa altura em que a telesaúde ganha cada vez maior importância, falamos com Micaela Seemann Monteiro sobre a relevância que as novas tecnologias vão ter num contexto hospitalar e, também, sobre o papel do Chief Medical Officer no contexto de transformação digital.

