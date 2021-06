Lisboa em risco de recuar: já tem mais de 240 casos por 100 mil habitantes

O coordenador regional da resposta covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, Duarte Cordeiro, avançou que o concelho de Lisboa está em risco de ter de recuar no desconfinamento se números não descerem.

Lisboa, concelho que tem registado um aumento de infecções nas últimas semanas e que não avançou para a fase de desconfinamento em que a maior parte do país se encontra, já tem mais de 240 casos por 100 mil habitantes e está em risco de ter de recuar no desconfinamento. A informação foi avançada pelo coordenador regional da resposta covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo.

Duarte Cordeiro explicou esta segunda-feira à noite em entrevista à RTP que o concelho de Lisboa está, nesta altura, acima do limiar que obriga um concelho a recuar no plano de desconfinamento. “Para avançar, os municípios têm de ter menos de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, para parar têm de ter mais de 120 casos e para recuar tem que haver pelo menos duas semanas com mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Lisboa está acima dos 240, está acima do limite que obriga a recuar, mas é a primeira semana em que está”, explicou o também secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Segundo os últimos dados divulgados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), referentes a 8 de Junho, Lisboa tinha já 222 casos por 100 mil habitantes. O concelho de Lisboa só será obrigado a recuar no desconfinamento se nas avaliações desta e da próxima semana, feitas antes do Conselho de Ministros, continuar acima dos 240 casos. Se esse cenário se verificar, a capital só recuará (e voltará às antigas medidas) no final do mês de Junho.

Duarte Cordeiro disse ainda que há concelhos da Área Metropolitana de Lisboa em “situações semelhantes”, por terem mais de 120 casos por 100 mil habitantes. “É uma situação de elevada incidência na região [de Lisboa e Vale do Tejo] e em particular na Área Metropolitana de Lisboa e não apenas num concelho. Concelhos como Sintra e Cascais estão com incidência superior a 120 casos. Há uma preocupação mais generalizada na região, apesar de existir uma incidência mais elevada em Lisboa”, apontou ainda o coordenador.

Sesimbra, que também não avançou no desconfinamento, continua acima do patamar dos 240 casos por 100 mil habitantes e em risco de também ter de recuar, confirmou Duarte Cordeiro. Na última actualização da DGS, o concelho estava com 260 casos por 100 mil habitantes.

O responsável não acredita que o concelho de Lisboa esteja “fora de controlo” no que toca à covid-19 uma vez que, graças à vacinação, todo o país está numa fase “diferente” de controlo da pandemia. “Estamos numa fase diferente de controlo da pandemia. Uma das razões que levou o Conselho de Ministros a possibilitar novas fases de desconfinamento resulta do facto de hoje termos as pessoas com mais de 60 anos globalmente vacinadas e isso coloca-nos perante um nível de risco diferente”.

Duarte Cordeiro deu o exemplo dos números diários da covid-19 divulgados esta segunda-feira para dizer que, apesar de o número de infecções ter sido elevado, não foi registada nenhuma morte. “Estamos numa fase diferente, mas continuamos a ter riscos, mesmo que não sejam tão grandes como os que já vivemos”, disse.

Nesta segunda-feira, existiam em Lisboa e Vale do Tejo 172 surtos activos, 66 destes em estabelecimentos de ensino, de acordo com os últimos dados avançados ao PÚBLICO pela Administração Regional de Saúde da região. "Aquilo que sabemos através da informação da ARS [Autoridade Regional de Saúde] de Lisboa e Vale do Tejo é que a generalidade das situações tem ocorrido por contágio familiar, cerca 70% dos casos. Mas também há muitas situações que acontecem por contágio em festas, eventos ou mesmo em escolas”, esclareceu Duarte Cordeiro em declarações à RTP.