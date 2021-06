Covid-19: auto-agendamento da vacinação para maiores de 40 anos ainda não abriu

A opção de fazer a marcação da vacina contra a covid-19 através do auto-agendamento online para os portugueses com idade superior a 40 anos não ficou disponível até ao fim do dia de segunda-feira, como tinha avançado ao PÚBLICO a task-force para o plano de vacinação em Portugal.

Até ao momento, a possibilidade está reservada a quem tem mais de 43 anos, opção que foi disponibilizada na passada segunda-feira. O auto-agendamento pode ser feito através da página disponibilizada pelo Ministério da Saúde.

A data para que a faixa etária seguinte, a dos maiores de 30 anos, comece a poder fazer o auto-agendamento deverá ser 20 de Junho. O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da task-force, já tinha dito ao PÚBLICO que as pessoas com mais de 30 anos poderiam começar a ser vacinadas este mês.

Os cidadãos com mais de 45 anos, que puderam começar a fazer a marcação a 4 de Junho, começaram a ser vacinados esta segunda-feira. O portal destinado ao auto-agendamento entrou em funcionamento a 23 de Abril, contemplando agora as pessoas acima dos 43 anos, depois de ter sido aberto para maiores de 45, 50, 55, 60 e 65 anos.