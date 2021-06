Quase 90% dos portugueses acreditam que há corrupção no Governo

As conclusões são do Barómetro Global da Corrupção divulgado ontem pela Transparência Internacional. Susana Coroado, presidente da Transparência Internacional Portugal, diz-se “pouco surpreendida”.

Quase 90% dos portugueses acredita que há corrupção no Governo e 41% afirma que a corrupção no país piorou no último ano. Na lista dos mais corruptos ― aos olhos dos portugueses ― estão os deputados da Assembleia da República, os banqueiros e os empresários. As conclusões foram apresentadas ontem no Barómetro Global da Corrupção divulgado pela Transparência Internacional.