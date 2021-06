Líder do PSD acusa PS de só querer “manter o poder para alimentar a clientela socialista”

O líder do PSD acusou António Costa, mas sobretudo o PS de não quererem fazer as reformas de que o país precisa. No encerramento das jornadas parlamentares, em Portalegre, Rui Rio disse haver uma “cultura” no PS que o impede de reformar, apesar de ter um líder da oposição disponível para isso.

“O PS é a primeira razão para não reformarmos. Porque o PS, na sua cultura, independentemente do Governo que lá está, só quer manter o poder para alimentar a clientela socialista. Por isso, a sequência é esta: o Governo vai nomeando, o PS vai adiando e Portugal vai definhando”, afirmou já no remate do discurso em que falou das propostas do PSD sobre justiça.

Embora António Costa tenha sido visado na intervenção de Rui Rio, o PS foi nomeado o principal responsável pela falta de reformas no país, por mais que o líder da oposição “grite”. “O nosso primeiro-ministro António Costa não quer reformar nada. Ainda que ele quisesse reformar, o PS não o deixava reformar porque o PS é ele próprio este sistema. Não é só do PS, mas é fundamentalmente do PS. Em dez milhões de portugueses, não deve haver muitos mais do que eu com autoridade moral para dizer não se pode fazer mais esforço para tentar trazer o Governo para as reformas”, disse, voltando a salientar o seu papel enquanto líder do PSD na oposição.

“Nunca ninguém fez o que eu fiz. Há quem diga isto há anos e anos e anos, eu estou a dizer isto depois de ter feito este esforço enorme por Portugal. O país acaba por perceber: o PS é imobilista. O PS é a primeira razão para não reformamos”, reforçou, lamentando, tal como fez recentemente na conferência do MEL, que a sua disponibilidade não tenha sido aproveitada.

Apontando a reforma da justiça como a mais “premente”, Rio usou alguma ironia para reconhecer que António Costa “tem ideias para a justiça”. Mas concretizou duas. “A primeira foi aumentar os salários dos magistrados, outra é nomear um procurador europeu à feição do Governo”, apontou.