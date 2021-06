Morreu Vítor Fernandes, artista por detrás do glitter de Natasha Semmynova

Vítor Fernandes, o artista por detrás da música e glitter de Natasha Semmynova, morreu na sequência de um cancro de pulmão, esta terça-feira, 15 de Junho, aos 41 anos.

Conhecido nas noites de drag do Porto muito antes de participar no The Voice Portugal, programa de talentos da RTP1, em 2015, Vítor Fernandes começou a criar Natasha Semmynova em 1999. “Escancarou a porta para outras imagens idênticas colorirem o espaço monocromático”, escreveu João Paulo, do Portugal Gay, na publicação no Facebook em que fala da morte do amigo.

Foto Natasha Semmynova, no Porto Drag Fest, em Fevereiro de 2020. Paulo Pimenta

Foto Vítor Fernandes a vestir a sua segunda pele, Natasha Semmynova, no Porto Drag Fest, em Fevereiro de 2020. Paulo Pimenta

Distinguia-se por ser uma figura ambígua e andrógina, ao actuar de barba e corpetes, mas sem perucas e próteses de mamas, uma opção pouco comum no transformismo. “Descompliquem! Não tentem sequer perceber ‘ai, mas aquilo é o quê?’. É o que é”, disse em 2014 numa entrevista para um projecto do estudante António Martinó, referindo-se às drag queens em geral e em especial a Conchita Wurst, transformista que venceu o Festival Eurovisão e que chegou a interpretar numa das muitas noites no Café Lusitano, no Porto. “​Não sou bem uma drag queen, não sou um transformista, porque me considero mais fora do comum do que o tradicional”, apresentava-se, no perfil fotográfico publicado no P3. Preferia ser conhecido por performer.

Natasha Semmynova era mestre-de-cerimónias do Porto Drag Fest, festival que, como Vítor Fernandes, tentava mostrar as múltiplas vidas do transformismo, ainda uma “arte menosprezada” em Portugal, dizia. O artista trabalhava como maquilhador profissional, quando não se maquilhava a ele mesmo para actuar actuar nos míticos Boys R Us, Moinho de Vento e Him/Syndikato e na festa Porto Pride, que durante anos ocupou o Teatro Sá da Bandeira. Nos últimos anos, participou também em várias sessões do ciclo Quintas de Leitura, do Teatro Municipal do Porto.

Fotogaleria António Martinó

Em Abril de 2021, depois de mais de um ano de bares e discotecas fechadas, sem conseguir trabalhar e já muito “incapacitado”, Vítor Fernandes recorreu às redes sociais para pedir ajuda financeira para pagar contas domésticas e despesas médicas do “grave cancro do pulmão" que enfrentava, enquanto aguardava pelo atestado de incapacidade que permite o acesso a descontos e subsídios.

O funeral vai realizar-se na quarta-feira, 16 de Junho, às 15h, na capela de Águas Santas, informa o colectivo de activistas Caleidoscópio LGBT.