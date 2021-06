Estão abertas as candidaturas para o concurso de ilustração da Fundação Cecilia Zino

As candidaturas para o concurso nacional de ilustração, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, estão abertas até 30 de Junho. Há prémios entre os 750 e os 1500 euros.

Estão abertas as candidaturas para o concurso de ilustração da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), promovido pela Fundação Cecília Zino, até 30 de Junho.

As candidaturas estão abertas a todos os estudantes do ensino superior artístico, residentes em Portugal, dos 18 aos 35 anos. As 25 ilustrações seleccionadas pelo júri do concurso integrarão a exposição itinerante nos jardins da FBAUP e nos jardins da Quinta Magnólia, no Funchal, e as três melhores ilustrações contam, ainda, com a atribuição de prémios entre os 750 e os 1500 euros.

Podem concorrer projectos de ilustração com narrativas originais, relacionados com a obra e vida de Lourdes Castro e que não tenham sido submetidos à apreciação de júris noutros concursos.

As propostas devem ser enviadas para ilustracao@fundacaozino.pt, de acordo com os critérios disponíveis no regulamento do concurso, e cada candidato pode submeter até três projectos. As apresentações podem ser feitas individualmente ou em equipas; no entanto, cada ilustração só pode ser proposta uma vez a concurso.

O concurso nacional de ilustração, promovido pela Fundação Cecília Zino, enquadra-se no projecto multidisciplinar O Sol Marca a Sombra, inspirado no Herbário de Sombras de Lourdes de Castro. Ao utilizar e divulgar a obra da artista pretende mostrar a importância da prática artística como elemento essencial à evolução individual e comunitária.

Texto editado por Ana Maria Henriques