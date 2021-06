UE e EUA acertam trégua na disputa sobre os subsídios à Airbus e Boeing

Não é ainda um acordo de paz definitivo, mas uma trégua suficientemente prolongada para se poder encontrar uma solução definitiva que ponha termo ao conflito comercial que ensombra as relações transatlânticas há quase duas décadas. A União Europeia e os Estados Unidos concordaram, esta terça-feira, suspender por um prazo de cinco anos todas as taxas sobre as exportações que foram aplicadas no âmbito da disputa sobre os subsídios e ajudas de Estado alegadamente ilegais concedidas aos dois gigantes da aeronáutica Airbus e Boeing.