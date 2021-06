Congressista republicana pede desculpa por comparar máscara à estrela amarela

Marjorie Taylor Greene, uma das congressistas mais extremistas do Partido Republicano dos EUA, vai ser alvo de uma moção de censura na quarta-feira. Apesar do pedido de desculpa, continua a comparar o Partido Democrata ao Partido Nazi.

A poucas horas de ser alvo de uma moção de censura na Câmara dos Representantes dos EUA, por ter comparado a obrigação do uso de máscara contra a covid-19 à marcação de judeus com uma estrela amarela na Alemanha nazi, a congressista Marjorie Taylor Greene, do Partido Republicano, visitou o Museu do Holocausto e pediu desculpa pela sua declaração. Ao mesmo tempo, recusou-se a recuar numa outra comparação: a de que o actual Partido Democrata norte-americano se assemelha ao Partido Nazi de Adolf Hitler.