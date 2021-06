Confrontos entre palestinianos e a polícia israelita na marcha nacionalista em Jerusalém

A marcha nacionalista israelita pelas ruas de Jerusalém agendada para esta terça-feira está em andamento e há relatos de confrontos entre as forças de segurança de Israel e manifestantes palestinianos que se deslocaram até à Porta de Damasco para protestar contra o evento.

Segundo o jornal Haaretz, a polícia usou canhões de água e balas de borracha para dispersar dezenas de palestinianos que se querem juntar nas imediações de um dos locais da Cidade Velha por onde a “marcha das bandeiras” irá passar.

O Crescente Vermelho palestiniano revela mesmo que 27 palestinianos ficaram feridos – três foram atingidos com balas de borracha e um deles foi transportado para o hospital.

Muitos dos cerca de 5 mil participantes na marcha – onde se incluem deputados de extrema-direita, informa o Times of Israel – levam bandeiras de Israel e outros símbolos judaicos e cantam canções patrióticas e contra os árabes.

Imagens divulgadas pela imprensa israelita mostram ainda cartazes com mensagens nacionalistas, mas também com críticas ao novo primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, cujo partido, o Yamina (ultranacionalista) se juntou a outros sete partidos – de esquerda, centro e direita – para derrubar o Governo de Benjamin Netanyahu, no último domingo.

O percurso tradicional da marcha foi alterado por motivos de segurança para evitar a presença excessiva dos participantes nos bairros muçulmanos da Cidade Velha e nas zonas identificadas como possíveis focos de tensão.

Cerca de 2 mil agentes foram mobilizados para o local e o Exército posicionou o sistema de defesa antimíssil israelita Iron Dome para responder a eventuais disparo de rockets, ou de outro tipo de artilharia, vindos de Gaza.

A marcha anual que comemora a anexação de Jerusalém Oriental pelos israelitas, em 1967, estava originalmente marcada para o passado dia 10 de Maio. Acabou, no entanto, por ser cancelada, devido a confrontos entre as forças israelitas e os palestinianos junto à Mesquita Al-Aqsa, que acabaram por estar na origem dos 11 dias seguidos de ataques aéreos entre Israel e a Faixa de Gaza.

O agendamento da marcha para esta terça-feira foi recebido com muitas críticas por parte das autoridades palestinianas e com alertas vários do Hamas, pelo que se teme que o evento possa levar ao regresso da violência – dezenas de palestinianos também se juntaram, entretanto, na fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza, tendo sido dispersados com gás lacrimogéneo, noticia o Times of Israel.

A marcha é o primeiro grande teste ao novo Governo israelita, composto por oito partidos de diferentes ideologias e posições religiosas, e aprovado por uma margem muito curta de deputados no Knesset (60 em 120).