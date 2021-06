Explosão em padaria no Furadouro provocou três feridos

Uma explosão no interior de uma padaria, no Furadouro, em Ovar, provocou esta terça-feira três feridos ligeiros, segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro. As causas do incidente ainda estão por apurar, mas possivelmente tratou-se de uma explosão relacionada com o gás refrigerador existente numa montra de exposição de bolos, indicou fonte do CDOS ao PÚBLICO.

O alerta foi dado às 7h42 desta terça-feira e mobilizou equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica que estiveram no local a socorrer os feridos, três dos quais foram transportados para o Hospital de Santa Maria da Feira. Os Bombeiros Voluntários de Ovar e os de Esmoriz também estiveram no local, assim como a PSP. Nas operações estiveram envolvidos 22 elementos e 11 viaturas.

O PÚBLICO tentou obter mais informações sobre o incidente junto dos Bombeiros Voluntários de Ovar, mas ainda não havia nenhum responsável disponível.