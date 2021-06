Ex-chefe da BBC arrepende-se da oportunidade que deu a Martin Bashir depois da entrevista a Diana

Diana Spencer, que casou com o príncipe Carlos, herdeiro do trono, em 1981 — numa cerimónia acompanhada por 750 milhões em todo o mundo —, foi um dos mais populares membros da família real britânica, tendo sido até baptizada com o epíteto de “princesa do povo”. Foi considerada “a mulher mais fotografada do mundo”, nomeada como a terceira maior personalidade britânica de todos os tempos e uma das pessoas mais importantes do século XX pela revista Time.

Quando se deu a entrevista ao programa Panorama da BBC, em Novembro de 1995, Carlos já tinha levantado o véu sobre os problemas do matrimónio, um ano antes, numa conversa televisiva em que confessou o adultério. Por isso, na época, muitos consideraram a entrevista de Diana como uma espécie de vingança e talvez a forma de obter a liberdade desejada, já que os dois estavam separados, oficialmente, desde 9 de Dezembro de 1992. E terá resultado: o divórcio formal foi finalizado em Agosto de 1996.

Por isso, à pergunta “Foi infiel?” Diana de Gales respondeu “Estava apaixonada”. Ao longo da conversa, vista na época por cerca de 20 milhões de pessoas, Diana admitiu ter mantido uma relação extraconjugal com o instrutor de equitação, James Hewitt, discorreu sobre as infidelidades de Carlos — “Havia três neste casamento, era gente a mais”, numa alusão a Camilla Parker-Bowles, que viria a casar com o herdeiro da coroa — e confessou a bulimia e as depressões que sofreu.

Já divorciada, foram-lhe conhecidos dois relacionamentos românticos: com o médico cardiologista paquistanês Hasnat Khanman (uma relação retratada pelo premiado realizador alemão Oliver Hirschbiegel em Diana, de 2013) e com o milionário egípcio Dodi Al-Fayed, filho de Mohamed al-Fayed e então herdeiro da cadeia de lojas Harrods.

Estava com o último, quando se deu o fatídico acidente de viação. Às primeiras horas do dia 31 de Agosto de 1997, após um jantar no Ritz de Paris, o casal entrou no carro em direcção ao apartamento de Al-Fayed. Mas o condutor, que a investigação determinou estar embriagado, acabou por perder o controlo da viatura, a limusine Mercedes-Benz W140, no túnel da Ponte de l'Alma, quando seguia em excesso de velocidade para escapar às câmaras fotográficas dos paparazzi, que os perseguiam — e que terão continuado a captar imagens imediatamente após o acidente.

Diana, Dodi Al-Fayed e o condutor morreram; apenas sobreviveu, com ferimentos graves, o guarda-costas dos dois, Trevor Rees-Jones, que era o único que tinha o cinto de segurança posto. A princesa tinha 36 anos.

Carla B. Ribeiro