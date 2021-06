Uma designer portuguesa assinou três colecções para a Reebok e a primeira já pode ser vista

Criativa e sensível são as palavras que Vanessa Gordalina mais frequentemente usa para se descrever. A designer gráfica, que viu o mês passado a sua primeira colecção ser lançada, no site e redes sociais da Reebok, sob a designação Grid, define-se, por um lado, como alguém que “faz acontecer”, e, por outro, como quem fica facilmente sentido com o comportamento dos outros. O talento que possui acredita ter vindo do pai, que “sempre desenhou”, embora a mãe goste de trabalhos manuais, característica que também observa em si própria.