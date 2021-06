Como ajudar amigos a ganhar hábitos mais saudáveis? “O foco é o apoio, não o controlo”

Quando os hábitos das pessoas de quem gostamos nos preocupam, nem sempre é fácil começar a conversa. Falar sobre mudanças de peso, falta de actividade física ou até stress excessivo pode soar controlador e intrusivo. Por vezes um alerta, com o objectivo de ajudar ou motivar, parece uma crítica. Só que a solução não é fazer do tema um tabu.

Como é que podemos então ajudar alguém próximo de nós a adquirir e manter hábitos mais saudáveis? Neste Vitamina P, ouvimos Natália Mendes, psicóloga da Unidade de Obesidade do Instituto CUF Porto, sobre como abordar estes temas e dar uma força a quem já está a tentar adquirir hábitos mais saudáveis. Começamos pelo excesso de peso e as mudanças nos hábitos alimentares, passando também pelas situações em que um peso demasiado baixo se torna motivo de alarme.

“Muitas vezes temos esta ideia que o nosso papel é conseguirmos fazer os outros comportarem-se de uma determinada forma. Mas o nosso papel não é esse”, sublinha Natália Mendes. “O nosso papel é dar o apoio que uma pessoa precisa para que ela se consiga comportar de uma determinada forma.” E que apoio é esse? A psicóloga dá vários exemplos, desde promover momentos de convívio fora do ambiente de refeição — que pode ser um “momento de tensão” para quem está a mudar hábitos alimentares — até focar em dar o exemplo em vez de criticar.

“Nós temos muito a tendência de dizer ‘vamos jantar, vamos almoçar, vamos lanchar, vamos tomar um cafezinho’. Porque é que não dizemos: vamos passear, vamos ler um livro à beira-mar, vamos fazer outra coisa qualquer?’”, sugere Natália Mendes.

A fechar o episódio, dedicamos algum tempo à chamada “culinária de microondas”. Será verdade que cozinhar refeições do zero no microondas não é tão bom como usar o forno ou o fogão? Ou que os legumes podem perder a riqueza nutricional quando são cozinhados neste aparelho? Não há razões para preocupação, e no Vitamina P explicamos porquê.

O desafio #6semanas do podcast continua a funcionar! O objectivo: cultivar um novo hábito saudável durante seis semanas. Pode tentar dormir pelo menos sete horas por noite, cozinhar mais vezes em casa, comer mais fruta, correr de manhã, beber mais água ou criar uma rotina de exercício físico. Qual será o seu desafio? Partilhe connosco com as hashtags #6semanas e #VitaminaP!

