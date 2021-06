Nova Pousada de Portugal abre portas em Vila Real de Santo António

A Pousada Vila Real de Santo António vai abrir ao público a 1 de Julho na mais emblemática praça da cidade algarvia. Integrando “quatro edifícios de interesse público” da Praça Marquês de Pombal, na antiga alfândega, o novo projecto hoteleiro do Grupo Pestana conta com 57 quartos, três piscinas, um bar e um restaurante

A decoração, apontam em comunicado, “celebra nos detalhes a história e o lugar”, mantendo alguns elementos originais do imóvel, que combina com “novas e coloridas peças”.

Os quartos, distribuídos por cinco tipologias (Classic, Superior, Superior Family, Junior Suite e Suite), já estão disponíveis para reservas, no site a partir de 113€ por noite, sempre com pequeno-almoço incluído. Para os membros do Pestana Guest Club, anuncia o comunicado, está a decorrer uma campanha especial durante o mês de abertura, permitindo “prolongar a estadia com valores desde 89 euros por noite em quarto duplo com pequeno-almoço”.

Esta é a quarta Pousada de Portugal no Algarve, depois da Fortaleza de Sagres, Palácio de Estoi e Convento de Tavira. A partir da cidade raiana, “muito conhecida pela indústria conserveira durante os séculos XIX e XX”, é possível ter “um acesso rápido e fácil às praias de areal fino e águas cálidas de Monte Gordo”, à reserva natural do sapal de Castro Marim, explorar a serra algarvia ou dar um pulo ao sul de Espanha, visível na outra margem do rio Guadiana.