EuFicoEmPortugal: Bloggers lançam livro com “belezas menos exploradas” do país

A ABVP (Associação de Bloggers de Viagem Portugueses) vai lançar #EuFicoEmPortugal, o livro que resulta de uma acção provocada há coisa de um ano, em plena pandemia e quando os planos de viagens praticamente se resumiam a uma espécie de vá-para-fora-cá-dentro.

25 bloggers de viagem portugueses aceitaram o desafio, fizeram as malas e procuraram as “belezas menos exploradas do nosso país” com especial ênfase nos territórios de baixa densidade. É isso mesmo que agora revelam nesta edição colaborativa — e depois de uma primeira edição da ABVP, lançada em 2020, centrada nas melhores experiências de viagens vividas um pouco por todo o mundo.

Foto #EuFicoEmPortugal, o livro ABVP

“Quanto mais viajo, mais tenho a certeza de viver num país extraordinário, com uma diversidade a todos os níveis notável — da gastronomia às paisagens, passando pelo património arquitectónico e natural — num espaço geográfico bastante reduzido, e tudo isso polvilhado com a arte de bem receber que tão bem caracteriza o povo português”, escreve Filipe Morato Gomes, presidente da ABVP e autor (há 20 anos) do blogue Alma de Viajante, depois de ter dado duas voltas ao mundo e visitado mais de 100 países.

Filipe Morato Gomes considera que estas páginas (edição Idioteque), complementadas com um encarte de fotografias, são “um tributo a Portugal” e “a celebração da sua riqueza humana, paisagística e cultural”.

“O livro fala não só de lugares, mas também de pessoas, o nosso maior património, e de experiências marcantes vividas um pouco por todo o território nacional, de Trás-os-Montes ao Alentejo, passando pelos arquipélagos dos Açores e da Madeira”, acrescenta Rui Barbosa Batista, jornalista e um dos autores publicados.

“Explorámos muitos territórios, revelámos culturas e tradições e, com o nosso trabalho, demos também a conhecer pessoas inspiradoras, que também parecem esquecidas… e que agora ficam imortalizadas nesta obra”, acrescenta o fundador do blogue BornFreee.

ABVP ABVP ABVP Fotogaleria ABVP

A obra é uma selecção de 25 textos. Desce de Melgaço, segue a história da baleação na Ilha do Pico, conhece as gentes e os sabores alentejanos e dá de caras com os vinhos da Beira Interior. Passa pelas minas abandonadas de São Domingos, acena aos garranos no Gerês e leva-nos a conhecer os castelos de Sintra, bem como os montes de Alvarenga, a lagoa de Óbidos, o rio Tejo e a empreita em Loulé.

O livro será apresentado no concelho de Montalegre — um dos destinos mencionados no livro e que desde o primeiro minuto se mobilizou para ser palco do evento — no dia 16 de Junho, com streaming no Facebook da ABVP, e chega às livrarias a 22 de Junho1.