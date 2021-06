Selecção pronta para contornar as “dificuldades” do Europeu

Para Cristiano Ronaldo, será “perfeito”; para Nuno Mendes, uma novidade absoluta como sénior. Um ano, três meses e quatro dias depois de a covid-19 deixar de ser considerada uma epidemia e ser, pela primeira vez, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como pandemia, Portugal vai fazer na estreia no Euro 2020 uma viagem ao passado e defrontar a Hungria num estádio com lotação esgotada - serão mais de 60 mil os espectadores que vão encher, nesta tarde (17h, SIC), o Puskás Arena. Num ambiente previsivelmente hostil, a selecção portuguesa terá pela frente uma equipa mais rude do que artística e a “necessidade” de vencer: se perder pontos contra os magiares, Portugal ficará sob pressão para as partidas contra a Alemanha e a França.